У ритмі літа: 54-річний Джанлука Ваккі вшкварив запальний танок у самих плавках. ВІДЕО
П'ятниця, 6 серпня 2021, 11:25
"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі, який 5-го серпня відзначив своє 54-річчя, порадував шанувальників черговим вибуховим перформенсом.
Чолов'яга, вбраний у самі плавки, гайнув у танок на яхті. За день його відео в Instagram набрало понад пів мільйона лайків.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, попередній рік став доленосним для Джанлуки. Він зустрів жінку своєї мрії, модель Шерон Фонсеку, і вона подарувала йому першу дитину, донечку Блу Джерусалему.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Пишаюся нашою хороброю дівчинкою": піврічну доньку Джанлуки Ваккі прооперували
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії