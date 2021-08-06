У ритмі літа: 54-річний Джанлука Ваккі вшкварив запальний танок у самих плавках. ВІДЕО

"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі, який 5-го серпня відзначив своє 54-річчя, порадував шанувальників черговим вибуховим перформенсом.

Чолов'яга, вбраний у самі плавки, гайнув у танок на яхті. За день його відео в Instagram набрало понад пів мільйона лайків.

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Нагадаємо, попередній рік став доленосним для Джанлуки. Він зустрів жінку своєї мрії, модель Шерон Фонсеку, і вона подарувала йому першу дитину, донечку Блу Джерусалему.

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