Камалія в Туреччині вигуляла чорно-жовте плаття та показала сімейні ФОТО

11 серпня 2021, 13:10

Співачка Камалія з родиною та друзями гайнула на відпочинок до Туреччини. Мешкає зірка на власній яхті та ділиться в мережі літніми фото.

Залюбки позує для Instagram коханої Мохаммад Захур та донечки, Арабелла з Мірабеллою.

 
Чорно-жовта Камалія вибилася з фемілі-луку
фото з instagram камалії
 
Зірка проводить канікули в Туреччині

 
 
Артистка показала свій заплив
 
 
 
Із Камалією відпочиває подруга, дизайнерка Олена Бернацька
 

Як відомо, дівчаткам Камалії в вересні виповниться вісім років. Двійнята підуть уже до третього класу Британської міжнародної школи.

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