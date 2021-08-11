Камалія в Туреччині вигуляла чорно-жовте плаття та показала сімейні ФОТО
Середа, 11 серпня 2021, 13:10
Співачка Камалія з родиною та друзями гайнула на відпочинок до Туреччини. Мешкає зірка на власній яхті та ділиться в мережі літніми фото.
Залюбки позує для Instagram коханої Мохаммад Захур та донечки, Арабелла з Мірабеллою.
Як відомо, дівчаткам Камалії в вересні виповниться вісім років. Двійнята підуть уже до третього класу Британської міжнародної школи.
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