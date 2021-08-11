Камалія в Туреччині вигуляла чорно-жовте плаття та показала сімейні ФОТО

Співачка Камалія з родиною та друзями гайнула на відпочинок до Туреччини. Мешкає зірка на власній яхті та ділиться в мережі літніми фото.

Залюбки позує для Instagram коханої Мохаммад Захур та донечки, Арабелла з Мірабеллою.

Чорно-жовта Камалія вибилася з фемілі-луку фото з instagram камалії

Зірка проводить канікули в Туреччині

Артистка показала свій заплив

Із Камалією відпочиває подруга, дизайнерка Олена Бернацька

Як відомо, дівчаткам Камалії в вересні виповниться вісім років. Двійнята підуть уже до третього класу Британської міжнародної школи.

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