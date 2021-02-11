"Не очікувала": Камалія відреагувала на слова Полякової про її "цицькатість" і "товсті ноги"

Схоже, співачка Оля Полякова подумала: "гуляти - то гуляти!" і вирішила побити горщики з усіма своїми колегами-конкурентками. Обізвавши Тіну Кароль "плакальщицею на похоронах", артистка взялася за Камалію.

Це сталося у черговому випуску того ж телешоу "Маска". Полякова красномовно відреагувала на припущення Дзідзьо про те, що під маскою Пави може ховатися дружина Мохаммада Захура.

"Та не може це бути Камалія! Вона здорова, цицьката, з ногами здоровими, товстими, а ця...", - заявила Оля.

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Камалія гумору не оцінила.

"Для мене найважливіше - те, якою бачить мене мій коханий чоловік, і який приклад я подаю власним дітям. Усе інше мене не хвилює", - сказала зірка, коментуючи цю ситуацію.

"Єдине що - я не очікувала, що доросла жінка та мати двох донечок може займатися булінгом", - додала вона.

Нагадаємо, перед Кароль Полякова згодом вибачилася.