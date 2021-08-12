Очікування vs реальність: Денисенко в купальнику порелаксувала у басейні

Акторка Наталка Денисенко, по якій сильно вдарив нещодавній скандал із її чоловіком Андрієм Федінчиком, поділилася своїми роздумами про стрес та перезавантаження.

Як приклад прекрасного відпочинку для себе зірка "Кріпосної" навела фото в басейні.

"Очікування та реальність", - зазначила Наталка фото з instagram денисенко

"Коли в людини нема можливості побути наодинці з собою та перезавантажити тіло/думки/душу, стається стрес... Так, мені іноді вистачає постояти пів години під душем, і я "як новенька", але цього досить, коли просто є фізична втома. В інших випадках треба бути уважнішими до себе", - закликала Денисенко.

Акторка відпочивала з синочком Андрієм та приятелькою з дитям

Наталка додала, що це літо в неї буде без моря, зате восени вона полетить на омріяний відпочинок.

Нагадаємо, перш ніж запостити в свій фотоблог якесь сексі-фото, Денисенко неодмінно питає дозволу в Федінчика. Іноді він накладає вето.

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