Полякова в білосніжному бікіні поспокушала млосними позами з яхти
Понеділок, 16 серпня 2021, 16:30
Співачка Оля Полякова, вигулявши ошатну чорно-білу сукню на червоному хіднику ОМКФ, знайшла час і на відпочинок на морі, і на мініфотосесію в купальнику.
"Одесонька прекрасна!", - написала задоволена поїздкою зірка в Instagram.
До слова, в нещодавніх сторіз Оля хвалилася жалілася , що за літо схудла на п'ять кілограмів, і в неї зникла попа. Тож тепер артистка налягає на вправи для повернення кругленького задку.
Нагадаємо, нещодавно Полякову запідозрили в пластиці грудей.
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