Онуфрійчук чоловіку на ювілей влаштувала ванну серед гір та виконала хіт 90-х

Днями чоловікові телеведучої Іванни Онуфрійчук, Алмазу виповнилося 40 років, і вона влаштувала йому свято-сюрприз.

Спочатку Іванна разом із коханим насолодилися одне одним у гарячій ванні з пелюстками в озері серед швейцарських гір. А ввечері телеведуча уявила себе співачкою та виконала для ювіляра хід Аліси Мон "Алмаз".

Відео обох подарунків Онуфрійчук виклала в своєму Instagram.

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Вечірку з гостями, музикантами і танцями влаштували у ресторані спа-готелю

"Ти - чоловік усіх моїх мрій та мого життя", - сказала Іванна, вітаючи коханого

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Тортик у вигляді судна, яке пливе з 39-річчя у 40-річчя

Нагадаємо, нещодавно Іванна ділилася лайфхаком, як не прибити одне одного під час сварки.

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