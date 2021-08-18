Онуфрійчук чоловіку на ювілей влаштувала ванну серед гір та виконала хіт 90-х
Середа, 18 серпня 2021, 10:43
Днями чоловікові телеведучої Іванни Онуфрійчук, Алмазу виповнилося 40 років, і вона влаштувала йому свято-сюрприз.
Спочатку Іванна разом із коханим насолодилися одне одним у гарячій ванні з пелюстками в озері серед швейцарських гір. А ввечері телеведуча уявила себе співачкою та виконала для ювіляра хід Аліси Мон "Алмаз".
Відео обох подарунків Онуфрійчук виклала в своєму Instagram.
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Нагадаємо, нещодавно Іванна ділилася лайфхаком, як не прибити одне одного під час сварки.
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