Monatik віршами зворушливо привітав дружину з 35-річчям
10 серпня 2021, 14:27
10-го серпня дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина святкує 35-річчя.
Діма зворушив мережу своїм привітанням у вигляді віршу, в якому називає кохану єдиною у світі і каже, як йому пощастило.
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А сама іменинниця показала малюнок, яким привітали її сини.
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