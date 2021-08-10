Monatik віршами зворушливо привітав дружину з 35-річчям

10-го серпня дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина святкує 35-річчя.

Діма зворушив мережу своїм привітанням у вигляді віршу, в якому називає кохану єдиною у світі і каже, як йому пощастило.

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А сама іменинниця показала малюнок, яким привітали її сини.

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Нещодавно Ірина з Дмитро відзначали 6-річчя свого шлюбу. Подружжя має двох синів - 5-річного Данила та 4-річного Платона фото з instagram

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