Особистий Boeing та перекритий "Бориспіль": Бадоєв зняв кліп-мюзикл на англомовний сингл Барських

Режисер Алан Бадоєв відтворив вайб золотої доби Голлівуду та фільмів Вуді Аллена у кліпі на англомовний сингл співака Макса Барських "Just Fly".

Зйомки "мюзиклу" відбувалися в одному з терміналів аеропорту "Бориспіль", до процесу було залучено двадцять одиниць спецтранспорту, зокрема п’ять сучасних пасажирських літаків, серед яких навіть Boeing 737-800.

Соковиті кольори та атмосфера старого Голлівуду - це новий кліп-мюзикл Барських фото надані пресслужбою

"Я кидаю виклик сучасним трендам. На мій погляд, в них багато темного і однотипного. Давно зловив себе на думці, що перестав слухати те, що популярне. Сьогодні мене заворожує музика 50-х - ця епоха і стала лейтмотивом "Just Fly" - своєрідної мантри гарного настрою. Кожен звук у ній створено для того, щоб стимулювати ендорфіни і налаштовувати слухача на політ уяви", - зізнався Макс.

Локацією став один із терміналів "Борисполя"

Зі слів артиста, його новий персонаж максимально наближений до того, як він сам відчуває життя.

У кліпі Макс фактично зіграв себе, те, як він відчуває життя

"Just Fly" - наше улюблене дітище, в якому ми об’єднали 50-ті та нові тенденції. Кожна деталь в ньому створена з великою любов'ю. Слухачі Макса по всьому світу вже давно просили англомовний сингл - і ми підготували для них особливе видовище від самого серця", - поділився Бадоєв.

На роль головної героїні спеціально шукали дівчину в стилі фільмів Вуді Аллена. Нею стала модель Катрін Барк

Зазначається, що "Just Fly" - це головний трек, "перша ластіка" з майбутнього альбому Барських.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, навесні в Макса вийшов кіберпанк-кліп на спільну композицію з російською співачкою Zivert - іще одне творіння Алана Бадоєва.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Барських у Playboy: Чим більше сексу, тим ширше посмішка