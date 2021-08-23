Яхта, блакитний дрескод і рожеве вино: Настя "з Уханя" Зінченко відгуляла дівич-вечір
23 серпня 2021, 09:54
Дружина голови ДМС Максима Соколюка або дівчина з песиком з Уханя Анастасія Зінченко відгуляла дівич-вечір напередодні весілля, дату якого досі тримає в секреті.
Хоч пара вже і узаконила свої стосунки, гучне свято з цього приводу ще попереду.
А поки і Настя, і Максим відсвяткували прощання з холостяцьким життям на яхтах, кожен зі своїми друзями.
Вечірка Анастасії була з блакитним дрескодом та милими деталями. Фотографіями дівчина поділилася в Instagram.
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