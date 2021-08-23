Яхта, блакитний дрескод і рожеве вино: Настя "з Уханя" Зінченко відгуляла дівич-вечір

Понеділок, 23 серпня 2021, 09:54

Дружина голови ДМС Максима Соколюка або дівчина з песиком з Уханя Анастасія Зінченко відгуляла дівич-вечір напередодні весілля, дату якого досі тримає в секреті.

Хоч пара вже і узаконила свої стосунки, гучне свято з цього приводу ще попереду.

А поки і Настя, і Максим відсвяткували прощання з холостяцьким життям на яхтах, кожен зі своїми друзями.

Вечірка Анастасії була з блакитним дрескодом та милими деталями. Фотографіями дівчина поділилася в Instagram.

 

"Найщасливіша наречена в свій дівич-вечір ❤️❤️❤️

Поруч найкращі люди, в найкращий день і погоду. У найпрекраснішому місці. Все, як у моїх мріях ❤️

Я люблю світ і дарую вам це через фото і відео, своє тепло і любов до життя. Будьте добрішими і простіше", - написала Настя

 
Максим веселився з друзями на сусідній яхті 
 
Судячи зо всього, весілля відбудеться дуже скоро 
фото з Instagram

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