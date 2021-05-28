Настя "з Уханя" Зінченко розказала, коли відгуляє весілля з Соколюком

Дружина голови ДМС Максима Соколюка, "дівчина з песиком із Уханя" Анастасія Зінченко розказала, коли ж вони нарешті по-справжньому відсвяткують своє весілля. Як, мабуть, і багатьом парам, їм довелося зачекати з пишним торжеством через карантин.

Для свого великого дня Настя підготувала особливу сукню.

Подружжя Соколюків іще не відгуляло весілля фото з instagram

"Весілля ми плануємо на літо, хотіли в травні (на нашу особливу дату), але був карантин. А з новою датою ми ще не визначилися. Це виявилося надто складно", - зізналася молодиця.

Дружина Соколюка запевнила, що її плаття нареченої всіх "зачепить у саме серденько".

У Насті з Максимом 20 років різниці

Нагадаємо, заради Насті 43-річний Максим розлучився з попередньою дружиною. Голубята розписалися в лютому, якраз у річницю свого доленосного знайомства.

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