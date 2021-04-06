Настя "з Уханя" Зінченко показала деталі свого ідеального весілля

Півтора місяці вже минуло з весілля Анастасії Зінченко та голови ДМС Максима Соколюка, а дівчина досі ділиться фотографіями з події.

Своє камерне одруження Настя вважає ідеальним. Усі деталі вона ретельно підбирала сама.

"Мені подобається кожна деталь цього дня. Я підбирала, вибирала і шукала все це близько 2-ох місяців. Хотіла, щоб усе було саме так, як собі це уявляла. Звичайно, наш день видався ще крутіше", - зазначила Настя так показала фото деталей весілля.

Нагадаємо, про роман дівчинки з собачкою та голови ДМС стало відомо у вересні минулого року.

Фото з Instagram