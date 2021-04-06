Настя "з Уханя" Зінченко показала деталі свого ідеального весілля
Вівторок, 6 квітня 2021, 10:12
Півтора місяці вже минуло з весілля Анастасії Зінченко та голови ДМС Максима Соколюка, а дівчина досі ділиться фотографіями з події.
Своє камерне одруження Настя вважає ідеальним. Усі деталі вона ретельно підбирала сама.
"Мені подобається кожна деталь цього дня. Я підбирала, вибирала і шукала все це близько 2-ох місяців. Хотіла, щоб усе було саме так, як собі це уявляла. Звичайно, наш день видався ще крутіше", - зазначила Настя так показала фото деталей весілля.
Нагадаємо, про роман дівчинки з собачкою та голови ДМС стало відомо у вересні минулого року.
Фото з Instagram
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