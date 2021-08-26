Онопка в купальнику попозувала на брилах у Монте-Карло
Четвер, 26 серпня 2021, 10:02
Супермодель Сніжана Онопка вирішила нагадати своїм підписникам, як вона виглядає в купальнику.
У своєму Instagram тендітна красуня виклала кілька фото у різних бікіні, які вона зробила на відпочинку у Монте-Карло.
З ким Сніжана відпочиває – невідомо. Про своє особисте життя модель, яка скандально розійшлася з чоловіком Миколою Щуром, теж нічого не повідомляє.
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Нагадаємо, у травні 2020-го Сніжана нарешті розповіла правду про те, як жорстоко з нею поводився її вже колишній чоловік.
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