Онопка нарешті розлучилася з Щуром

Модель Сніжана Онопка офіційно розлучилася з донецьким бізнесменом Миколою Щуром після 9 років шлюбу, які вона згадує з жахом.

Про цю довгоочікувану подію Сніжана повідомила у своєму Instagram.

"Сьогодні через 10 місяців я отримала довгоочікуване розлучення! Чесно вам сказати, я вже й не згадувала Щура, але забираючи цей документ, до мене прийшло усвідомлення того, що 10 років були прожитими практично даремно!", - зізналася Онопка.

"Були і хороші моменти, безумовно! Я вдячна йому за цей урок в житті і за прожиті роки! Те що я пережила за ці 10 місяців, я ворогу не побажаю, але все-таки, як і завжди, я виявилася сильнішою ніж я думала!", - наголосила вона.

Уперше про серйозні наміри розійтися з Щуром Онопка повідомила в квітні. Тоді ж вона розказала про побиття та насилля

"Спасибі моїй мамі і ще декільком людям за підтримку! Я бажаю йому тільки удачі, також як і собі! Я вважаю, що я гідно пережила біль, втрати, самотність, але я встала на ноги вкотре, і більше, якщо чесно падати не планую😍", - запевнила модель.

"Звичайно, у мене залишилося багато шрамів на серці, і я не знаю, коли я зможу комусь довіритися, але так буває. І як то кажуть, якщо вам трохи за 30, і ваш поїзд пішов, не забувайте про яхти і літаки", - пожартувала Сніжана.

Нагадаємо, Онопка і Щур побралися рівно 9 років тому в одному з київських РАГСів. А в 2016-му вони символічно одружилися на Сейшелах.

Ще у 2017-му Сніжана виправдовувала свого чоловіка, якого звинувачували у побитті поліцейських та навіть посадили під домашній арешт.

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