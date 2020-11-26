"Напевно, готова до нових стосунків": свіжорозлучена Онопка дала пораду жінкам

Модель Сніжана Онопка, яка днями розлучилася з донецьким бізнесменом Миколою Щуром, радить усім жінкам у жодному разі не давати других шансів чоловікам, які бодай раз підняли на них руку.

Сама красуня жалкує про те, що не пішла від абюзера одразу ж. Попереду на неї ще чекає поділ майна зі Щуром.

Про це вона розказала виданню JetSetter.

"Поділу майна ще не було. Зараз ми не спілкуємося, тільки через адвокатів. На цей момент проживаю в себе у квартирі. Я вже все, напевно, забула…", - зізналася Сніжана.

Сніжана нарешті вирвалася з 9-річного шлюбу з чоловіком-аб'юзером фото з instagram онопки

"Прийшла в норму. Напевно, готова до нових стосунків", - поділилася вона.

А от до нового шлюбу Онопка поки що не готова, адже цілих 10 місяців чекала на розлучення.

"Я довго думала і зрозуміла, що людина, яка вдарила один раз, ударить і вдруге, і втретє. Про що я шкодую? Що я не пішла від нього в перший рік", - зазначила вона.

Модель готова до нових стосунків, але не до шлюбу

"Тому я жінкам рекомендую просто не вірити в те, що цього більше не станеться. Воно обов’язково станеться і буде повторюватися, і повторюватися", - наголосила Сніжана.

Нагадаємо, раніше Онопка відверто розказала про те, що в її шлюбі зі Щуром було і сексуальне насильство.

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