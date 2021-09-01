Жінка Тищенка у яскравому бікіні засвітила рельєфний прес на тлі моря

Середа, 1 вересня 2021, 09:42

Дружина депутата і ресторатора Миколи Тищенка Алла Барановська в останній день літа не придумала нічого оригінальнішого, ніж запостити фото себе в купальнику.

Білявка виклала світлину, на якій позує в салатовому бікіні і підставляє сонцю виразні кубики пресу.

"Вот и лето прошло, словно и не бывало", - процитувала Алла пісню Софії Ротару.

 
У дружини Тищенка літо було насичене подіями та подорожами 
фото з instagram

Нагадаємо, у травні Аллі виповнилося 26, і вона заявила, що робить усе правильно

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