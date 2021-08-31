Спекотні підсумки літа-2021: найяскравіші ФОТО зірок у купальниках
Літо-2021 видалося спекотним у всіх сенсах, і від того ще сумніше з ним прощатися.
Утім, сподіваємося, що наступне буде ще кращим і без перспективи осіннього локдауну.
А поки ми до кінця не усвідомили, що останній літній день уже минає, пропонуємо пригадати найгарячіші зіркові фото в купальниках та налаштуватися на теплу і активну осінь.
Співачка Настя Каменських не приховує: коли йдеться про купальники, вона - дівчина примхлива і не може просто піти та купити собі виріб улюбленого фасону. Тому бікіні їй шиють на замовлення, зате в зірки виходять чудові пляжні фото.
Фото в купальниках, якими ділиться в мережі Оля Полякова, іноді здаються надто відвертими самій Олі Поляковій. Але не думаємо, що в шанувальників зірки є з цього приводу якісь нарікання.
Ані Лорак скаржиться, що з роками їй стає дедалі складніше тримати себе в формі, і з кожним зайвим кіло доводиться воювати. Зате старання Кароліни в спортзалі приносять результат - і вона його з гордістю демонструє на закордонних курортах.
Співачка Злата Огнєвіч цього літа стала сексуальнішою та чуттєвішою, що не могло не позначитися на її фото. Вочевидь, це пов’язано з її участю у телешоу "Холостячка", куди вона прийшла шукати кохання. Тому в Instagram артистки з’явилося багато відвертих світлин, зокрема і в купальниках.
Зваблива Ірина Федишин - мама двох діток, але і власниця дівочої фігурки. Свою кохану на пляжах фотографує чоловік та продюсер Віталій Човник, і армія фанатів Іри йому за це вельми вдячна.
Аліна Гросу цього літа показалася у своїй природні красі – з ластовинням та кучерявим волоссям. А ще вона перестала приховувати стосунки з Романом Полянським і наробила сексі-фото в купальниках на відпочинку з ним.
Ганна Седокова надихається прикладом свого чоловіка-спортсмена Яніса Тімми та старанно працює над покращенням своєї фізичної форми. Та попри те, що Аня вважає кілька кіло зайвими, не замилуватися її соковитими формами просто неможливо.
Яскраве літо Санти Дімопулос фактично минуло в подорожах: Кіпр, Франція, Міконос... Усюди кралечка вигулювала ефектні вбрання, а ще, звісно, хизувалася фігурою в купальниках.
Мама двох дітей Слава Камінська не приховує, що трішки розслабилася і набрала зайвого, але вже почала повертатися у форму. Тим не менше, у фото в бікіні зірка собі не відмовляла, а навпаки – охоче їх показувала. Хоч і жартувала про фотошоп.
Колега Слави, Вікторія Смеюха – рекордсменка з кількості купальників. Їх у неї понад 300, тому і фото з пляжу завжди багато. Тим більше, що артистка перебуває у чудовій формі, над якою регулярно працює в спортзалі.
Колишня солістка "ВІА Гри" Міша Романова уже давно сольна артистка, але не полишає амплуа сексі-білявки з відвертими декольте. Нещодавно співачка відзначила свій 31-й день народження в Єревані, а перед тим позувала мокрою в бікіні на спа-відпочинку.
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