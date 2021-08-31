Спекотні підсумки літа-2021: найяскравіші ФОТО зірок у купальниках

Літо-2021 видалося спекотним у всіх сенсах, і від того ще сумніше з ним прощатися.

Утім, сподіваємося, що наступне буде ще кращим і без перспективи осіннього локдауну.

А поки ми до кінця не усвідомили, що останній літній день уже минає, пропонуємо пригадати найгарячіші зіркові фото в купальниках та налаштуватися на теплу і активну осінь.

Співачка Настя Каменських не приховує: коли йдеться про купальники, вона - дівчина примхлива і не може просто піти та купити собі виріб улюбленого фасону. Тому бікіні їй шиють на замовлення, зате в зірки виходять чудові пляжні фото.

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Дружина Потапа полюбляє трусики лише певної форми

Фото в купальниках, якими ділиться в мережі Оля Полякова, іноді здаються надто відвертими самій Олі Поляковій. Але не думаємо, що в шанувальників зірки є з цього приводу якісь нарікання.

Оля вдається виглядати гаряче навіть на газоні

Ані Лорак скаржиться, що з роками їй стає дедалі складніше тримати себе в формі, і з кожним зайвим кіло доводиться воювати. Зате старання Кароліни в спортзалі приносять результат - і вона його з гордістю демонструє на закордонних курортах.

42-річна Кароліна мотивує всіх на фітнес-звершення!

Співачка Злата Огнєвіч цього літа стала сексуальнішою та чуттєвішою, що не могло не позначитися на її фото. Вочевидь, це пов’язано з її участю у телешоу "Холостячка", куди вона прийшла шукати кохання. Тому в Instagram артистки з’явилося багато відвертих світлин, зокрема і в купальниках.

Огнєвіч готова до нових стосунків і нової себе фото з instagram

Зваблива Ірина Федишин - мама двох діток, але і власниця дівочої фігурки. Свою кохану на пляжах фотографує чоловік та продюсер Віталій Човник, і армія фанатів Іри йому за це вельми вдячна.

Зі слів Федишин, щоби отримати кілька вдалих кадрів, їй доводиться робити тисячу знімків. Але ж воно того варте!

Аліна Гросу цього літа показалася у своїй природні красі – з ластовинням та кучерявим волоссям. А ще вона перестала приховувати стосунки з Романом Полянським і наробила сексі-фото в купальниках на відпочинку з ним.

Аліна цього літа позувала на тлі Чорного моря фото з instagram

Ганна Седокова надихається прикладом свого чоловіка-спортсмена Яніса Тімми та старанно працює над покращенням своєї фізичної форми. Та попри те, що Аня вважає кілька кіло зайвими, не замилуватися її соковитими формами просто неможливо.

Ганнусю, ну і де там ті зайві кіло?!

Яскраве літо Санти Дімопулос фактично минуло в подорожах: Кіпр, Франція, Міконос... Усюди кралечка вигулювала ефектні вбрання, а ще, звісно, хизувалася фігурою в купальниках.

Мама двох дітей Слава Камінська не приховує, що трішки розслабилася і набрала зайвого, але вже почала повертатися у форму. Тим не менше, у фото в бікіні зірка собі не відмовляла, а навпаки – охоче їх показувала. Хоч і жартувала про фотошоп.

Камінська не часто балує своїх фанатів фотографіями в купальнику фото з instagram

Колега Слави, Вікторія Смеюха – рекордсменка з кількості купальників. Їх у неї понад 300, тому і фото з пляжу завжди багато. Тим більше, що артистка перебуває у чудовій формі, над якою регулярно працює в спортзалі.

Віка завжди бере на відпочинок багато бікіні та виставляє багато фото в них фото з instagram

Колишня солістка "ВІА Гри" Міша Романова уже давно сольна артистка, але не полишає амплуа сексі-білявки з відвертими декольте. Нещодавно співачка відзначила свій 31-й день народження в Єревані, а перед тим позувала мокрою в бікіні на спа-відпочинку.

Міша Романова пішла з "ВІА Гри", але спокушати не перестала фото з instagram

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