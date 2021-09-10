"Обіцяю, я чесна": Кароль у костюмі-трійці млосно попозувала на дивані
10 вересня 2021, 13:25
Співачка Тіна Кароль захотіла ближче пізнати величезну армію своїх фанатів. У Instagram вона закликала підписників ділитися з нею емодзі, які розкажуть про їх нта їхнє життя.
"Обіцяю, я чесна", - підкреслила Тіна, запостивши кілька світлин у ефектному вбранні.
Нагадаємо, Кароль зізналася, що, попри багаторічний досвід роботи в шоубізнесі та незліченну кількість фотосесій, вона досі соромиться оголюватися перед камерою.
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