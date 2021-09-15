Кейт Міддлтон підловили під час шопінгу зі старшими дітьми. ФОТО
Герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон, яка востаннє показувалася на публіці аж у липні, і вже змусила було захвилюватися фанатів королівської родини, помітили під час шопінгу.
Разом зі старшими дітьми, Джорджем та Шарлоттою, вона відвідала магазин канцтоварів. Фото, звісно, потрапили в мережу.
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На 39-річній Кетрін була квітчаста сукня від & Other Stories, яку вона вже вигулювала два роки тому.
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Нагадаємо, днями молодший брат Кейт, Джеймс Міддлтон зіграв весілля у Франції. Як повідомляє Town&Country з посиланням на мера Борм-ле-Мімоза, де відбувалося святкування, королівські родичі на ньому таки були. З його слів, Кетрін з Вільямом не бажали афішувати свого приїзду, щоби не відволікати увагу від молодят.
До слова, якраз сьогодні, 15-го вересня Міддлтон після відпочинку має повернутися до виконання королівських обов'язків. Як анонсував Кенсингтонський палац, герцогиня відвідає базу RAF Brize Norton в Оксфордширі, де зустрінеться з військовими та цивільними, котрі помагали здійснювати евакуацію з Афганістану.
Те, що Кейт так довго не було видно, викликали чутки про те, що герцогиня знову при надії, адже в попередні рази в неї був дуже тяжкий токсикоз.
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