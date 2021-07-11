Міддлтон у сукні улюбленого бренду вручила приз переможниці Вімблдону

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон яскраво вийшла на публіку після 10-денної самоізоляції, на якій була змушена пробути після контакту з людиною, хворою на COVID-19.

Вони з принцом Вільямом відвідалі Вімблдонський турнір, і Кейт особисто привітала переможницю, тенісистку Ешлі Барті.

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Як пише Vogue, на герцогині було плаття від Emilia Wickstead.

До слова, Міддлтон уже не вперше надягає на Вімблдон саме зелене: адже це один із кольорів турніру.

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Нагадаємо, первісток Кейт та Вільяма, принц Джордж фанатіє не від тенісу, а від футболу. Нещодавно батьки зводили хлопчика на матч збірної Англії.

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