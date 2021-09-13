Красунчик-брат Міддлтон одружився. ФОТО молодят

Молодший брат герцогині Кембриджської Кейт Мідллтон, 34-річний Джеймс офіційно вибув із лав гарячих холостяків. Молодик у Франції одружився зі своєю дівчиною Елізі.

Про це Джеймс оголосив у своєму Instagram, на жаль, обмежившись лише одним весільним фото.

Молодший брат Кейт став одруженим чоловіком фото з instagram міддлтона

"Містер та місіс Міддлтони. Вчора я одружився з коханням мого життя в оточенні родини, друзів та, звісно, кількох собак у красивому селищі Борм-ле-Мімоза. Словами не описати, який я щасливий", - зізнався він.

Між іншим, одним із тих, хто привітав Джеймса з одруженням у соцмережі, став Едоардо Мапеллі Моззі, чоловік принцеси Євгенії.

"Дуже-дуже щасливий за вас обох", - написав він.

Чи були присутні на французькому весіллі Кейт із принцом Вільямом, поки невідомо.

Джеймс та Елізі - затяті собачники

Песики та любов до природи дуже допомагають чоловікові в боротьбі з клінічною депресією. Про свій непростий досвід він теж розказує в Instagram

Нагадаємо, коли в 2017-му виходила заміж Піппа Міддлтон, то маленькі принц Джордж та принцеса Шарлотта були в почті нареченої та розсипали білі пелюстки.

Як відомо, Джеймс та Елізі мали побратися ще минулої весни, але завадив карантин.

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