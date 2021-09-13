Красунчик-брат Міддлтон одружився. ФОТО молодят
Молодший брат герцогині Кембриджської Кейт Мідллтон, 34-річний Джеймс офіційно вибув із лав гарячих холостяків. Молодик у Франції одружився зі своєю дівчиною Елізі.
Про це Джеймс оголосив у своєму Instagram, на жаль, обмежившись лише одним весільним фото.
"Містер та місіс Міддлтони. Вчора я одружився з коханням мого життя в оточенні родини, друзів та, звісно, кількох собак у красивому селищі Борм-ле-Мімоза. Словами не описати, який я щасливий", - зізнався він.
Між іншим, одним із тих, хто привітав Джеймса з одруженням у соцмережі, став Едоардо Мапеллі Моззі, чоловік принцеси Євгенії.
"Дуже-дуже щасливий за вас обох", - написав він.
Чи були присутні на французькому весіллі Кейт із принцом Вільямом, поки невідомо.
Нагадаємо, коли в 2017-му виходила заміж Піппа Міддлтон, то маленькі принц Джордж та принцеса Шарлотта були в почті нареченої та розсипали білі пелюстки.
Як відомо, Джеймс та Елізі мали побратися ще минулої весни, але завадив карантин.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
10 років у шлюбі: принц Вільям та Кейт Міддлтон попозували для романтичних ФОТО
Екссекретар принца Вільяма та Кейт розкрив секрет успішності їхнього шлюбу
Тато, мама, діти: принц Вільям і Кейт поділилися зворушливим сімейним ВІДЕО
powered by lun.ua