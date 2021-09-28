16-річна донька Седокової в Маямі попозувала в купальнику: Я тепер american girl

Старша донька співачки Ганни Седокової, 16-річна Аліна Белькевич із Маямі додала трохи спектного контенту в стрічку Instagram.

Аліна з родиною в Маямі фото з instagram

"Ну що можу сказати, я тепер american girl, виходить. Можна і фотку в купальнику викласти, ми ж у Маямі", - написала дівчина.

4-річний Гектор склав компанію старшій сестрі

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Нагадаємо, Аня дивується, як у неї могли вийти настільки різні зовні діти, наче вона "знайшла їх у різних капустинах".

Як відомо, показувати в мережі молодшу дочку, 10-річну Моніку Седоковій заборонено. Дівчинка живе з татом, Максимом Чернявським, але з зірковою мамою, сестрою і братом Гекторм теж бачиться.

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