Седокова порадила жінкам не марнувати час на чоловіків, які за 1,5 року стосунків не покликали заміж

Співачка Ганна Седокова, яка офіційно виходила заміж тричі, дала дівчатам важливу пораду: якщо за півтора року стосунків чоловік не кличе заміж, то не варто продовжувати марнувати на нього час.

Запам'ятайте, дівчата: дедлайн - півтора року фото з instagram седокової

Свою позицію Аня пояснила в Instagram, відповідаючи на питання, коли Яніс Тімма зробив їй пропозицію руки та серця.

Як відомо, Тімма молодший за Седокову на 9 років. Пісні гурту "ВІА Гра" спортсмен слухав ще підлітком.

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