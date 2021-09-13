Седокова порадила жінкам не марнувати час на чоловіків, які за 1,5 року стосунків не покликали заміж
Співачка Ганна Седокова, яка офіційно виходила заміж тричі, дала дівчатам важливу пораду: якщо за півтора року стосунків чоловік не кличе заміж, то не варто продовжувати марнувати на нього час.
Свою позицію Аня пояснила в Instagram, відповідаючи на питання, коли Яніс Тімма зробив їй пропозицію руки та серця.
Як відомо, Тімма молодший за Седокову на 9 років. Пісні гурту "ВІА Гра" спортсмен слухав ще підлітком.
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