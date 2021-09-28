Стужук засвітила апетитні мокрі сідниці в джакузі. ФОТО
Вівторок, 28 вересня 2021, 13:35
Блогерці Софії Стужук за три тижні челенджу зі схуднення не вдалося привести своє тіло в бажану форму, але це не привід не постити в Instagram сексі-світлини.
Кралечка показала, як релаксувала в джакузі під час поїздки до Одеси.
Нагадаємо, за останній рік Соня вже кілька разів лягала під ніж пластичних хірургів, але дупцю - принаймні, поки що - не чіпала.
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