Стужук засвітила апетитні мокрі сідниці в джакузі. ФОТО

Блогерці Софії Стужук за три тижні челенджу зі схуднення не вдалося привести своє тіло в бажану форму, але це не привід не постити в Instagram сексі-світлини.

Кралечка показала, як релаксувала в джакузі під час поїздки до Одеси.

Софія в Одесі красиво поніжилася в джакузі фото з instagram стужук

Блогерка випнула з води на камеру свою круглу дупцю

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Нагадаємо, за останній рік Соня вже кілька разів лягала під ніж пластичних хірургів, але дупцю - принаймні, поки що - не чіпала.

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