Зацілована невістка Ющенка поміркувала про чоловіків-гуляк

Невістка експрезидента Віктора Ющенка, Олена розказала, що думає про гулящих чоловіків. Проілюструвала вона свою позицію романтичним фото з власним чоловіком Андрієм, який, звісно, не з таких.

На думку Олени, основою стосунків є довіра.

Нагадаємо, свого коханого жінка ніжно кличе "кавунчиком" та присвячує йому вірші.

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