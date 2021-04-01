Зацілована невістка Ющенка поміркувала про чоловіків-гуляк

Четвер, 1 квітня 2021, 12:45

Невістка експрезидента Віктора Ющенка, Олена розказала, що думає про гулящих чоловіків. Проілюструвала вона свою позицію романтичним фото з власним чоловіком Андрієм, який, звісно, не з таких.

На думку Олени, основою стосунків є довіра.

 
Олена - друга дружина Андрія. Від шлюбу з Лізою Єфросиніною в Ющенка-молодшого є донька
фото з instagram 

Нагадаємо, свого коханого жінка ніжно кличе "кавунчиком" та присвячує йому вірші.

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