Павленко з GO_A показалася в купальнику серед італійських краєвидів

Солістка гурту GO_A Катерина Павленко поїхала до Італії й тепер наповнює свій Instagram дуже красивим контентом.

Співачка навіть попозувала на камеру в купальнику.

Катерина показує підписникам мальовничу Італію фото з instagram павленко

Зірка показує свої пригоди в Instagram

Нагадаємо, Катя вважає, що працювати над собою - фізично та духовно - потрібно весь час, і лише так можна уникнути відкату назад.

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