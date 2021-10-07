Павленко з GO_A показалася в купальнику серед італійських краєвидів

Четвер, 7 жовтня 2021, 15:44

Солістка гурту GO_A Катерина Павленко поїхала до Італії й тепер наповнює свій Instagram дуже красивим контентом.

Співачка навіть попозувала на камеру в купальнику.

 
Катерина показує підписникам мальовничу Італію
фото з instagram павленко 
 
Зірка показує свої пригоди в Instagram
 
 
 
 
 

Нагадаємо, Катя вважає, що працювати над собою - фізично та духовно - потрібно весь час, і лише так можна уникнути відкату назад.

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