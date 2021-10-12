Дружина Ярославського на яхті посвітила звабливими стегнами в купальнику

Вівторок, 12 жовтня 2021, 14:25

Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина знову зваблює своїх підписників фотографіями в купальнику.

Красуня, яка колись хотіла стати моделлю, виклала кілька кадрів себе у чорному монокіні, яке вигідно підкреслило її соковиті форми.

 
Марина - мати трьох дітей 
фото daria_bah_photo
 
Але час на себе вона завжди знаходить 
 

Нагадаємо, серед хобі Ярославської - гори. Вона вже підкорила Кіліманджаро, Говерлу та ходила в похід на Алтай


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