Дружина Ярославського на яхті посвітила звабливими стегнами в купальнику

Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина знову зваблює своїх підписників фотографіями в купальнику.

Красуня, яка колись хотіла стати моделлю, виклала кілька кадрів себе у чорному монокіні, яке вигідно підкреслило її соковиті форми.

Марина - мати трьох дітей фото daria_bah_photo

Нагадаємо, серед хобі Ярославської - гори. Вона вже підкорила Кіліманджаро, Говерлу та ходила в похід на Алтай.