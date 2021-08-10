Ярославська в яскравому бікіні попозувала на яхті у Бодрумі
10 серпня 2021, 12:35
Харківський олігарх Олександр Ярославський разом з родиною традиційно відпочиває на своїй яхті в Туреччині.
А а його майже удвічі молодша жінка Марина, як і завжди, позує в купальниках і викладає фото у свій Instagram.
Нагадаємо, окрім пляжного відпочинку та фото в бікіні, Марина любить ходити в гори. У березні вони з сином підкорили Кіліманджаро.
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