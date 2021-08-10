Ярославська в яскравому бікіні попозувала на яхті у Бодрумі

Харківський олігарх Олександр Ярославський разом з родиною традиційно відпочиває на своїй яхті в Туреччині.

А а його майже удвічі молодша жінка Марина, як і завжди, позує в купальниках і викладає фото у свій Instagram.

Ярославський та його дружина Марина кожного літа відпочивають в Туреччині

34-річна Марина колись могла стати моделлю, а стала дружиною олігарха фото з instagram

Тепер Марина частенько тішить себе і своїх підписників красивими фото в купальниках і не лише

Нагадаємо, окрім пляжного відпочинку та фото в бікіні, Марина любить ходити в гори. У березні вони з сином підкорили Кіліманджаро.

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