Ярославська у розкішній сукні потішила свою внутрішню принцесу
4 листопада 2020, 15:15
Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина показала чергову порцію красивих фото себе.
На них вона позує у розкішній сукні і, за її словами, почувається принцесою.
"Коли на мені таке чарівне плаття і шикарні прикраси, моя внутрішня принцеса радіє", - зізналася Марина.
"Як важливо дівчині почуватися головною героїнею казки! Всередині відразу така легкість, навіть постава змінюється)", - зауважила Ярославська та додала, що її улюблена принцеса – Попелюшка.
Нагадаємо, пару місяців тому Ярославська була з дітьми в Бодрумі та купалася там із дельфінами.
Приєднуйтесь до дискусії