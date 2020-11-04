Ярославська у розкішній сукні потішила свою внутрішню принцесу

Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина показала чергову порцію красивих фото себе.

На них вона позує у розкішній сукні і, за її словами, почувається принцесою.

"Коли на мені таке чарівне плаття і шикарні прикраси, моя внутрішня принцеса радіє", - зізналася Марина.

Ця сукня від американського бренду RODARTE коштує близько 5 тисяч євро

"Як важливо дівчині почуватися головною героїнею казки! Всередині відразу така легкість, навіть постава змінюється)", - зауважила Ярославська та додала, що її улюблена принцеса – Попелюшка.

Прикраси на Марині від лакшері-бренда Van Cleef & Arpels

Нагадаємо, пару місяців тому Ярославська була з дітьми в Бодрумі та купалася там із дельфінами.