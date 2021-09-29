Світанок, півлітра води та кіноа: Кароль розказала, як запускає свою "динамо-машину"

29 вересня 2021, 11:44

Співачка Тіна Кароль запевняє, що прокидається о 5.15 ранку, щоби зустріти світанок.

А ще перед сніданком вона випиває півлітра води.

Про свої ритуали, які допомагають їй зарядитися на весь день, Тіна розказала у відео для Patreon.

 
Співачка радить не закінчувати свій день вночі

За словами Кароль, вона щодня встає на світанку.

"Це вмикає, заряджає і надихає", - пояснила зірка.

 

Також обов’язковим ритуалом Тіни є ранковий спорт – скакалка, йога, прес.

"Під час спорту слухаю свіжо написані демки, музику з туру. Третій пункт ранкового ритуалу - після тренування випиваю півлітра води. Такий ранок - це динамо машина для успішного дня!", - наголосила Кароль.

 
Нещодавно Тіна стала на цвяхи

На сніданок Тіна обирає корисні продукти. До найулюбленіших продуктів входить гуакамоле, яйця та кіноа. А ще співачка дуже любить каву.

 
Співачка також назвала ТОП-3 найулюбленіших місць в Києві: "Це мій будинок, це звукозаписна студія, а також причал біля Дніпра".
скріншот з відео на youtube

Нагадаємо, у своїй сумочці Кароль носить яблуко та "пістолет".


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