Ноги від вух: Лобода в літньому прикиді позувала на яхті. ФОТО

22 жовтня 2021, 15:45

Співачка Світлана Лобода, яка днями відсвяткувала свій 39-ий день народження, гайнула в теплі краї та продемонструвала струнку фігурку на заході сонця.

Кількома світлинами вона поділилася в Instagram.

 
Замріяна Світлана красиво попозувала на яхті
фото з instagram лободи
 
Жовтень - теж трішки літо

 

Нагадаємо, нещодавно Свєта зізналася, що серце її зайняте. Але чоловік, якого вона кохає і якому мріє народити двох дітей, далекий від шоубізнесу, тому вона воліє якомога довше тримати їхні стосунки в таємниці.

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