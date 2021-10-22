Ноги від вух: Лобода в літньому прикиді позувала на яхті. ФОТО

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 15:45

Співачка Світлана Лобода, яка днями відсвяткувала свій 39-ий день народження, гайнула в теплі краї та продемонструвала струнку фігурку на заході сонця.

Кількома світлинами вона поділилася в Instagram.

 
Замріяна Світлана красиво попозувала на яхті
фото з instagram лободи 
 
Жовтень - теж трішки літо
 

Нагадаємо, нещодавно Свєта зізналася, що серце її зайняте. Але чоловік, якого вона кохає і якому мріє народити двох дітей, далекий від шоубізнесу, тому вона воліє якомога довше тримати їхні стосунки в таємниці. 

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