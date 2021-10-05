Лобода розказала про стосунки з батьком старшої доньки

Співачка Світлана Лобода та її колишній, Андрій Цар уже давно розійшлися, але зуміли зберегти добрі стосунки заради спільної доньки Євангеліни.

Про спілкування малої, яка тепер живе в закордоні, та її тата артистка розказала "Зірковому шляху".

"Ми часто бачимося. Щодня Євочка з ним спілкується скайпом. Андрій до нас приїжджає у гості. У нас дуже теплі, добрі стосунки", - запевнила Свєта.

Єва часто спілкується з татом, колишнім цивільним чоловіком Лободи фото з instagram лободи

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Як відомо, Єві 10 років, але вона вже потроху демонструє зірковій мамі свій характер.

"Вона цікавиться всім. Музика, танці, багато читає. Вона займається іспанською, англійською, ліпленням і малюванням. Зараз, звичайно, ми перебуваємо в такому віці підлітковому, все на протестах, але ми з нею домовляємося. Вона не читає інстаграм, у неї немає ТікТока, хоча вона дуже обурюється із цього приводу, і каже: "Мама, у всіх моїх подружок є, чому немає у мене?". А я вважаю, що для дитячої психіки читати все, що там пишуть...", - зізналася співачка.

Свєта вже потроху відчуває, як воно, бути мамою підлітка

"Від того, що сипляться на маму часто якісь непотрібні коментарі, на дітях це часто відображається. Вона вразлива дівчина, тому я думаю, що пізніше дозволимо", - додала вона.

Молодша ж доня Світлани, 3-річна Тільда - дитина творча.

"Моя мама каже, що актриса підростає. А Євочка дуже оберігає її, любить. Ми зараз живемо в Європі біля моря. Катаємося на квадроциклах, їздимо на самокатах набережною, прокидаємося вранці, снідаємо разом біля моря. У нас є вже якийсь така нова традиція, якої ми дотримуємося", - поділилася зірка.

Нагадаємо, позиція Лободи така, що жінка не має права забороняти чоловікові бачитися з дітьми. Єдиний виняток, якщо батько завдає їм шкоди. Як відомо, співачка мріє народити донькам двох братиків.

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