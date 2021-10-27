Лорак у піджаку і боді виставила довгі ноги для анонсу альбому

Співачка Ані Лорак анонсувала вихід свого чергового альбому, вирішила привернути ще більше уваги до цієї події, попозувавши в зухвалому вбранні.

43-річна Кароліна посвітила стрункими ніжками та пишним декольте в Instagram.

Кароліна попозувала в чорному сексі-луці фото з instagram лорак

"Мій новий альбом - про сильну та водночас слабку, про ту, яка перемагає, і яка переможена. Адже сила кохання дарує нашій душі фарби, котрі дозволяють по-справжньому відчувати життя. Адже кохати - означає жити", - пофілософствувала зірка, анонсувавши принагідно свій весняний концерт у Санкт-Петербурзі.

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Забула надягти штани?

Нагадаємо, нещодавно Кароліна пояснила, що довго не виступала в Україні, оскільки була жертвою "політичного замовлення" за ініціативи однієї заздрісниці.

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