"Мало мізків": Кондратюк визвірився на Лорак після її інтерв'ю
Продюсер Ігор Кондратюк жорстко розкритикував співачку Ані Лорак після того, як вона у інтерв'ю пожалілася на цькування в Україні.
Свою думку він висловив у Facebook.
"Кароліна - яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної навіть дівчини-артистки, у якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається. Вона навіть не зрозуміла - чому "її не підтримали українські політики", - написав Ігор.
"Скільки їх, байдужих до війни і вбивств громадян з українськими паспортами, таких, кому #какяразніца, #музикавнєпалітікі #атстаньтєатартістав #нємєшайтємнєслушатькавохачу... Печалька...", - зазначив він.
Як вважає продюсер, Україні варто "назвати колабораціоністів з РФ колабораціоністами" та урізати їхні громадянські права.
До слова, петиція Кондратюка щодо заборони гастролей в Україні для російських артистів набрала 25 тисяч підписів, відтак тепер її зобов'язаний розглянути президент Володимир Зеленський.
"Побачимо - що легше: критикувати за "бізнес на крові" попередника, чи забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів у владу", - зазначив Кондратюк.
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