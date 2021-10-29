Єфросиніна у ретро-бікіні похвалилася плямистою засмагою
29 жовтня 2021, 09:53
Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як її тіло виглядає після кількох днів відпочинку на Мальдівах.
Вона виклала фото в жовтому купальнику та чомусь назвала свою засмагу плямистою.
Фолловери у коментарях засипали 42-річну Машу компліментами.
До речі, з собою на Мальдіви Єфросиніна взяла ще й чорний купальник із високими ретро-трусиками.
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