Федишин у купальнику попозувала у величезному акваріумі в Туреччині

Співачка Ірина Федишин у мережі хвалиться сімейним відпочинком у Туреччині.

Окрім фотографій з синами та чоловіком, Іра викладає і себе кохану в купальнику.

Так, вона вже показалася і на пісочку, і у величезному басейні з прозорими стінами, більше схожому на акваріум.

Іра уявила себе золотою рибкою?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Федишин завжди багато постить з кожного свого відпочинку

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

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