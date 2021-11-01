Федишин у купальнику попозувала у величезному акваріумі в Туреччині
1 листопада 2021, 13:07
Співачка Ірина Федишин у мережі хвалиться сімейним відпочинком у Туреччині.
Окрім фотографій з синами та чоловіком, Іра викладає і себе кохану в купальнику.
Так, вона вже показалася і на пісочку, і у величезному басейні з прозорими стінами, більше схожому на акваріум.
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