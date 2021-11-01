Федишин у купальнику попозувала у величезному акваріумі в Туреччині

Понеділок, 1 листопада 2021, 13:07

Співачка Ірина Федишин у мережі хвалиться сімейним відпочинком у Туреччині.

Окрім фотографій з синами та чоловіком, Іра викладає і себе кохану в купальнику.

Так, вона вже показалася і на пісочку, і у величезному басейні з прозорими стінами, більше схожому на акваріум.

 
Іра уявила себе золотою рибкою? 
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Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

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Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

 
Федишин завжди багато постить з кожного свого відпочинку 
 
І завжди багато позує в бікіні 
 
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Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

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