Юні, красиві, закохані: 16-річна Дева Кассель романтично попозувала з бойфрендом

Старша донечка акторів Венсана Касселя та Моніки Белуччі, Дева стрімко дорослішає. Яскраво увірвавшись у світ моди, дівчина вже не приховує від світу своїх романтичних стосунків із колегою.

16-річна Дева зустрічається з 18-річним красунчиком на ім'я Лука Саландра. Парубок теж працює моделлю.

Фото з Девою, зроблені в Венеції, Лука запостив у Instagram.

Луці 18 років, Деві 16 фото з instagram

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"Моя Девінья", - написав юнак.

Молоді люди зустрічаються вже понад рік

До слова, гарячі світлини вже лайкнула мачуха Деви, Тіна Кунакі.

Як відомо, в Моніки з Венсаном є ще одна спільна донечка, 11-річна Леоні. Кунакі ж два роки тому народила акторові дівчинку Амазоні.

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