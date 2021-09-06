Юні, красиві, закохані: 16-річна Дева Кассель романтично попозувала з бойфрендом
Старша донечка акторів Венсана Касселя та Моніки Белуччі, Дева стрімко дорослішає. Яскраво увірвавшись у світ моди, дівчина вже не приховує від світу своїх романтичних стосунків із колегою.
16-річна Дева зустрічається з 18-річним красунчиком на ім'я Лука Саландра. Парубок теж працює моделлю.
Фото з Девою, зроблені в Венеції, Лука запостив у Instagram.
"Моя Девінья", - написав юнак.
До слова, гарячі світлини вже лайкнула мачуха Деви, Тіна Кунакі.
Як відомо, в Моніки з Венсаном є ще одна спільна донечка, 11-річна Леоні. Кунакі ж два роки тому народила акторові дівчинку Амазоні.
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