Maruv із дупцею без фотошопу покликала на свої концерти в Києві
4 листопада 2021, 10:10
Співачка Maruv анонсувала два своїх концерти в Києві, які відбудуться 12-го та 13-го листопада. А щоби глядачі хутчіш купляли на них квитки, проілюструвала оголошення гарячим фото, зробленим у Дубаї.
"Ця попа без фотошопу, тому чекаю на ваші ❤️", - написала артистка в Instagram.
Нагадаємо, свої сідниці - скоріше за все, із фотошопом - Maruv нещодавно демонструвала в російському Playboy.
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