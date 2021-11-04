Maruv із дупцею без фотошопу покликала на свої концерти в Києві

Співачка Maruv анонсувала два своїх концерти в Києві, які відбудуться 12-го та 13-го листопада. А щоби глядачі хутчіш купляли на них квитки, проілюструвала оголошення гарячим фото, зробленим у Дубаї.

"Ця попа без фотошопу, тому чекаю на ваші ❤️", - написала артистка в Instagram.

Ганна Корсун похизувалася фігуркою без фотошопу фото з instagram maruv

Нагадаємо, свої сідниці - скоріше за все, із фотошопом - Maruv нещодавно демонструвала в російському Playboy.

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