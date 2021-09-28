Maruv у латексі та зі шпагою оголила сідниці для російського Playboy

Співачка Аня Корсун, більше відома як Maruv, знялася для Playboy Russia.

Фотографіями, на яких вона у своєму улюбленому латексі в стилі садо-мазо, артистка поділилася в Instagram.

І хоча Maruv ніколи не відрізнялася скромністю на сцені, на сторінках чоловічого видання вона оголила лише сідниці.

фото playboy russia з instagram maruv

Matuv потішила прихильників пружними сідничками

Замість батога у Ані шпага

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