Марина Бех стала героїнею "бігового" кліпу "Антитіл". ВІДЕО

Легкоатлетка Марина Бех спробувала себе в незвичній ролі, знявшись у кліпі гурту "Антитіла" на пісню "Стань".

У відео, яке знімали в одному з легкоатлетичних манежів столиці, спортсменка біжить - але цей забіг являє собою глибоку метафору самого життя, де кожен мріє про перемогу, але ризикує зійти з дистанції.

фото надані пресслужбою

"Марина – це квінтесенція краси, неймовірної сили та наполегливості. При всьому цьому вона дуже проста у спілкуванні, відкрита до людей. І, на нашу думку, в кадрі вона виглядає прекрасно", - поділився лідер гурту Тарас Тополя.

Як зізналася сама Марина, коли їй запропонували взяти участь у зйомках кліпу, вона спочатку мала великі сумніви.

"Це був складний період після Олімпіади, думки були зовсім про інше. Але коли я почула ідею, побачила розкадровки кліпу, порадилася з близькими – я погодилася. Це абсолютно новий досвід, я навіть можу прирівняти це до зйомок в кіно, адже в результаті ми маємо міні-фільм. Також зі мною на майданчику завжди був присутній мій коханий, що дуже допомагало", - поділилася Бех-Романчук.

Зйомки тривали дві доби. Окрім Бех-Романчук, до них долучилися марафонці з клубу KMRC: айтішники, юристи, бізнесмени, для яких окрім їхньої професії існує ще одна улюблена справа – спорт. Для більшості з них ці зйомки стали першими в житті.

Зі слів Тополі, першою ідеєю кліпу було втілити в бігових доріжках дорогу життя, де кожен біжить по своїй лінії до мети.

"У процесі підготовки ми зрозуміли, що потрібна масштабна картинка, у якій можливо передати плин життя і людей в ньому. Зі своїми бажаннями, мріями і "хрестами, які дехто тягне на своїх плечах". Ми впевнені, що кожен зможе впізнати в певних кадрах себе або когось зі свого оточення. А ще у кліпу досить неочікуване завершення, по суті, історія відео починається у його фіналі, а якщо зануритися у відео ще глибше, то розумієш що ньому немає ні початку ні кінця. І, як завжди, є приховані секрети, пасхалки, від Антитіл", - додав музикант.

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Нагадаємо, Бех-Романчук заміжня за олімпійським призером із плавання Михайлом Романчуком. Спортивна пара полюбляє красиві та гарячі фотосесії.

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