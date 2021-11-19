Пономарьов та DziDzio чуттєво заспівали про любовний трикутник. ВІДЕО

Співаки Олександр Пономарьов та DziDzio здіснили подвійний постріл у жіночі серденька, випустивши спільну ліричну композицію "Пазли".

У ній артисти оповідають історію кохання до однієї дівчини.

Шанувальники Пономарьова і DziDzio довго чекали на цей дует фото з instagram пономарьова

Як зізнався Михайло, в нього самого в житті був такий болісний досвід.

"Ще у шкільному віці був випадок, коли нам із другом подобалася одна дівчина. Але дівчата завжди вибирають старших хлопців, і вона обрала його. А я розумів, що не зможу заважати і змагатися з другом. Тому поступився", - пригадав співак.

Артисти заспівали про любовний трикутник фото надані пресслужбою

"Ця пісня з'явилася досить давно, але через наші з Михайлом графіки ніяк не складалося її записати. Та зараз нам нарешті все вдалося. Це пісня, за яку мені не буде соромно, це лірика. Серйозна лірика. Там є над чим подумати. Пісня "Пазли" не підходить під жодні стандарти, які заявляють продюсери музичних радіостанцій. Та коли починаєш під щось підлаштовуватися, це вже ремесло. А там, де є ремесло, мені не подобається", - поділився Пономарьов.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, навесні цього року Олександр, Михайло, Артем Пивоваров та Alekseev підкорили слухачів (а ще більше слухачок) спільною піснею "Чому", яку записали з першого ж дубля.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Саня, досить": Мозгова закликала Пономарьова перестати про неї згадувати

Ексдружина DziDzio про "одну артистку": Їй хотілося, щоби всі думали, начебто вони коханці