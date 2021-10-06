Ексдружина DziDzio про "одну артистку": Їй хотілося, щоби всі думали, начебто вони коханці

Колишня дружина співака DziDzio, співачка Slavia звинуватила одну зі своїх колег у спробі на них пропіаритися. На думку Ярослави, "одна артистка" навмисне робила все так, щоби її запідозрили в інтрижці з одруженим Михайлом. Але це вилізло тій боком.

Не називаючи імен, але прозоро давши зрозуміти, що мова йде про Олю Цибульську, Slavia поговорила про це з "КП в Украине".

DziDzio з дружиною розійшлися після 20 років стосунків фото з instagram slavia

"Якось одна артистка сказала в "Світському житті", не буду називати її ім’я, що начебто я чи якісь мої люди почали її хейтити. Але вона не знайшла в собі сили усвідомити те, що вона зробила це сама. Це її дії спричинили обурення мас. Але ж завжди легше перекинути свою вину на когось, аніж покопатися у собі", - зазначила Ярослава.

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"І зробила вона все дуже хитро. Звинуватила ніби мене, але ім’я моє не назвала, сказала лише – здогадайтеся. І всі подумали на мене. Дуже багато видань написали, що це нібито я чи мої подруги писали їй негативні коментарі. Мене це все вже справді дістало. В одній передачі навіть сказали, що Slavia її цькувала. Люди дійсно можуть в таке вірити? Що я одна можу спровокувати обурення мас? Ну це ж неправда! Це не мої методи", - наголосила вона.

То на кого ж це натякає Ярослава?

Зі слів співачки, все, що вона насправді зробила, це "звела зі своїм чоловіком", у творчому сенсі, ту "одну артистку".

"Дала телефон. Він не хотів піднімати трубку, але я справді щиро просила поговорити, можливо, в неї гарна пропозиція, гарна пісня. Я не маю якихось ревнощів у творчому плані", - запевнила Slavia.

"Або – коли вона говорить, що вони друзі, підтримують дружні зв’язки. Та немає цього! Їй хотілося, щоб всі думали, начебто вони коханці, а між ними нічого немає і бути не може. І це їй вилізло боком - люди почали її хейтити за її ж поведінку", - підсумувала вона.

А колись артистки робили ось такі милі фото разом...

Що ж до самого DziDzio, то в них із ексдружиною зараз чудові стосунки, а спілкування навіть краще, ніж було за часів шлюбу.

"Він рідна для мене людина. Я за нього переживаю, хочу, що у нього все було добре, щоб він посміхався, більше відпочивав. Хочеться, щоб він мав сім’ю, щоб у його житті з’явилася така жінка, заради якої він буде зосередженим не лише на музиці, а й на особистому житті", - зізналася Ярослава.

Нагадаємо, "головна розлучниця країни" Оля Цибульська заявляла, що стала об'єктом "помсти кланами" та погроз у мережі.

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