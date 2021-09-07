Брежнєва посвітила голим животом та зізналася, що вже робить ін'єкції краси

Співачка Віра Брежнєва стверджує, що є прихильницею натуральної краси і ніколи не вдавалася до пластики. А от в обличчя собі вже дещо коле.

У цьому вона зізналася "ЖВЛ".

Судячи з Instagram , Віра зараз в Італії

"Я теж роблю ін'єкції краси. Питання - який це потім вигляд має на моєму тілі: це просто допомагає мені підтримувати стан шкіри в хорошому стані? Або це змінює моє обличчя до невпізнання? Зрозуміло, що мені вже майже 40 років! І мені потрібні засоби з догляду більш сильніші!", - пояснила вона.

"Але я все ж таки за те, щоб залишалися свої риси обличчя", - додала Віра.

Нагадаємо, ще Брежнєва переконана, що красива жінка - це доглянута і закохана в себе.

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