Седокова відповіла на закиди щодо її домагань по відношенню до Меладзе

Співачка Ганна Седокова заявила, що за "красивою картинкою", яку дарував глядачам гурт "ВІА Гра" за її часів, стояло "багато болю". Артистка емоційно відповіла на закиди, що вона буцімто чинила харасмент по відношенню до одруженого продюсера, Костянтина Меладзе.

Аня прокоментувала нещодавнє інтерв'ю ексдружини співака Валерія Меладзе, Ірини. Остання в ньому натякнула на непристойну поведінку однієї з колишніх учасниць тріо, нині "багатодітної матері".

Седокова відповіла на закиди щодо харасменту фото з instagram седокової

"Початок нульових, ішла зйомка в Києві. На ній був присутній Костя та одна дама, котра поводила себе найнепристойнішим чином. На очах у всіх вона чіплялася до продюсера. Найогидніше, що я їй не заважала! Костя був дуже знічений. Я влаштувала скандал колишньому чоловікові, спитала в нього, мовляв, що взагалі відбувається. На продюсера ышла атака. Я була шокована", - цитує Ірину StarHit.

"Гурт був дівочий, і продюсер виглядав мов загнаний звір", - пригадала жінка.

Зі слів Ірини, "віагрянки" вели війну без правил, змітаючи зі свого шляху дружин та дітей. Костянтин Меладзе ж, чий шлюб із тодішньою жінкою Яною підходив до фіналу, буцімто благав ту "не віддавати його їм".

Седокова заявила, що здивована цими звинуваченнями.

Аня стверджує, що не домагалася Костянтина Меладзе

"...Ірина Меладзе в своєму інтерв'ю не захотіла назвати ім'я дівчини, хоча чітко вказала пальцем на багатодітну матір. І, в силу моєї публічності, навіть канал, який я поважаю, написав, що це лайно належить мені", - відповіла вона "Антиглянцу".

"Оце вже ні. Я би попросила Ірину все ж назвати ім'я дівчини, оскільки, сподіваюся, не бажаючи того, вона все ж завдала удару і по моїм дітям, і по моїй родині", - сказала Седокова, наголосивши, що вона - не єдина багатодітна мати серед ексучасниць гурту.

Зі слів Ані, навіть у своїй автобіографічній книзі вона не розкрила всієї правди про період перебування в "ВІА Грі", адже їй самій знадобилося десять років, щоби пережити це.

Якщо багатодітна мати, на яку натякає Ірина Меладзе, не Седокова, тоді хто? Надія Мейхер? Ольга Корягіна?

"У гурту "ВІА Гра" було багато красивих пісень і красива картинка, але за нею стоїть багато болю. Мені щиро шкода, що все це з усіма нами сталося", - додала Седокова.

Нагадаємо, Валерій Меладзе нещодавно припустив, що Ані Лорак звинуватила його брата в харасменті через давню образу.

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