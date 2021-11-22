Байкова "в моменті" показала обійми та цілунки з американським бойфрендом
Понеділок, 22 листопада 2021, 15:30
32-річна модель Аліна Байкова, яка має амбітні плани в 40 років стати президенткою України, поки що насолоджується особистим життям.
Закохана в американського бізнесмена з трьома дітьми, українка постить фото цілунків, обіймів та відпочинку зі "своїми хлопцями".
"Я така щаслива і нарешті навчилася насолоджуватися і жити в моменті", - зізналася Аліна своїм фоловерам.
Нагадаємо, вперше про роман з Патріком Кероллом Байкова повідомила на початку жовтня.
Раніше її підозрювали у стосунках з Леонардо ДіКапріо, але модель заперечила ці чутки.
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