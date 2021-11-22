Байкова "в моменті" показала обійми та цілунки з американським бойфрендом

32-річна модель Аліна Байкова, яка має амбітні плани в 40 років стати президенткою України, поки що насолоджується особистим життям.

Закохана в американського бізнесмена з трьома дітьми, українка постить фото цілунків, обіймів та відпочинку зі "своїми хлопцями".

"Я така щаслива і нарешті навчилася насолоджуватися і жити в моменті", - зізналася Аліна своїм фоловерам.

Байкова в моменті і в коханні

Три сина її обранця не заважають Аліні розважатися і насолоджуватися життям

Де мама хлопців - невідомо

"Сфоткаю, типу ми застигли в обіймах"

Нагадаємо, вперше про роман з Патріком Кероллом Байкова повідомила на початку жовтня.

Раніше її підозрювали у стосунках з Леонардо ДіКапріо, але модель заперечила ці чутки.