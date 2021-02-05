Кароль із зав’язаними очима презентувала магію для хати
Співачка Тіна Кароль скористалася паузою в концертній діяльності через пандемію і продовжила розвивати бізнес-ідеї.
Зірка, яка вже має власну колекцію взуття та парфуми, випустила ароматичну колекцію для дому "Арома магія романтики".
Колекція включає в себе три свічки, два аромодіфузора і саше для авто. Солодкі ноти полуниці, пікантних цитрусів і ніжної троянди змішуються з пряними нотами бергамоту, карамелі і ванілі.
"Я хотіла створити колекцію, завдяки якій в будинку стане затишно, а в серці тепло. У минулому році ми провели багато часу наодинці з собою. Сім'я заслужено вийшла на перший план. Аромат колекції Tina Karol Home відповідає на питання, яким може бути атмосфера у вашому домі", - прокоментувала Тіна.
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Нагадаємо, торік Тіна також випустила колекцію ювелірних прикрас.
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