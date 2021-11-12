"Уже не дівчинка, але ще без ботоксу": Міс Неплях відзначила 27-річчя

12-го листопада володарці звання "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анні Неплях виповнилося 27 років, і з цієї нагоди вона написала пост про дорослу себе.

Аня зізналася, що вже не почувається дівчинкою, але ще і ботоксу в обличчі не має. А ще додала, що дорослішати їй подобається.

"Макс Корж співає "малий подорослішав", але дивлячись на себе з боку, я вперше ловлю себе на думці, що я більше не дівчинка. Я, звичайно, з тих, кому вічно 22 - повна ентузіазму і легкості буття, але я вже не дівчина-реготушка, а справжня дівчина. Зі своїми причудами, своєю історією, своїми драмами і успіхами, самодостатня, реалізована і все ще без уколів батоксу", - зауважила Неплях.

Неплях запевняє, що не колола ботокс фото @victoriastorozhenko

"Сьогодні мені 27, мені подобається дорослішати і проживати кожен момент свого життя. Я з таким захопленням спостерігаю за своїм "становленням", дорослішанням, змінами, що залишатися в "дівчатах" не цікаво, адже з кожним роком життя виходить на новий рівень, а далі – більше", - зазначила іменинниця.

Нагадаємо, тиждень тому Неплях потрапила у ДТП з власної провини.