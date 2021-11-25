Лобода в хижому бікіні показала свої принади крупним планом
Четвер, 25 листопада 2021, 11:30
Співачка Світлана Лобода похизувалася стрункою фігуркою в леопардовому купальнику. Серію відеоселфі зірка зняла для Insta-сторіз.
Нагадаємо, нещодавно 39-річна Свєта розповіла про свого таємничого коханого, поруч із яким вона почувається дівчинкою і якому хоче народити синів.
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