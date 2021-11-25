Лобода в хижому бікіні показала свої принади крупним планом

Співачка Світлана Лобода похизувалася стрункою фігуркою в леопардовому купальнику. Серію відеоселфі зірка зняла для Insta-сторіз.

Світлана десь у теплих краях познімала красивого контенту для своїх підписників скріншот із instagram лободи

Шкода, що лише в сторіз

Нагадаємо, нещодавно 39-річна Свєта розповіла про свого таємничого коханого, поруч із яким вона почувається дівчинкою і якому хоче народити синів.

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