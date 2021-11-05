"Почуваюся дівчинкою": Лобода вперше розповіла про старшого за неї коханого

Співачка Світлана Лобода дала перше за багато років інтерв’ю в Україні, в якому розказала про свого коханого, про концерти в Україні та стосунки з Нателлою Крапівіною.

У розмові з Машею Єфросиніною Світлана зізналася, що дуже любить чоловіка, заради якого переїхала до Європи та поруч із яким почувається дівчинкою.

Ім’я свого обранця Лобода розкривати не стала. Зате розповіла, що він старший за неї.

"Я дівчинка. Він дорослий. Він старший за мене і він дуже мудрий, розуміючий, і він може мене укутати", - зізналася Світлана.

"Він може мене укутати", - сказала і показала Лобода скріншоти з відео

Також Лобода наголосила, що вони з коханим обидва сильні особистості.

"Але через те, що я його дуже кохаю, я поступаюся. У нас в обох непрості характери, ми дуже сильні і власні люди. Але ми працюємо над стосунками. Коли ми сперечаємося, мені доводиться давати задню. Бо це ж чоловік, дорослий, справжній, якого ще не було в моєму житті", - поділилася зірка.

За даними ТаблоID, обранцем Лободи є власник швейцарської компанії Mimier Holding, видавець Forbes Артур Гранц. Хоча раніше у коментарі "Стране" він запевняв, що ніяк не пов'язнаний із Лободою.

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А от про каблучку на безіменному пальці Світлана все ж таки розказувати не стала.

"Це був подарунок. Не на колінах", - сміючись відповіла Лобода на уточнення Єфросиніної.

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Також Лобода не стала відповідати, хто батько її доньки Тільди.

"Не можу відповісти на це запитання. Це моє особисте рішення", - сказала співачка.

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Зате Лобода охоче розказала про стосунки старшої доньки Єви з її батьком Андрієм Царем.

"Андрій дуже багато часу проводить з Євою. У них якась неземна любов, вони з самого дитинства дуже близькі", - зазначила Світлана.

Також уперше артистка прокоментувала чутки про зраду Андрія, яку у ЗМІ називали причиною їхнього розставання.

"Це повна дурість та нісенітниця. І такого не було. Просто Андрій у якийсь момент захопився буддизмом, філософією та медитацією. Став багато приділяти цьому часу, не працював. Ми почали надто по-різному дивитися на речі... Але він залишається, як і раніше, дуже доброю, класною, людиною. Я його дуже люблю. Просто ці відносини максимально трансформувалися в таку чисту любов як до батька моєї дитини", - поділилася Лобода.

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Також Лобода вперше зізналася, що у червні вони серйозно посварилися з Нателлою Крапівіною через скандал з Філіпом Кіркоровим. І не лише припинили співпрацю, а й спілкування.

"Зізнаюся, ми тільки недавно відновили спілкування з нею. Нікому іншому, напевно, я б такого не пробачила. Але вона дуже важлива для мене людина, ми споріднені душі - і приймаємо одна одну такими, якими ми є", - зазначила LOBODA.

Єфросиніна також підняла тему концертів Лободи в Україні. І Світлана вперше назвала причини, з яких не виступала на батьківщині з 2017-го року.

"У 2017 році ми з командою активно гастролювали Україною та європейськими країнами. За планом – сольник в Ibiza Beach Club в Одесі. І нам його зривають. Угруповання людей, що зібралося під клубом, почало кидати димові шашки в глядачів і влаштовувати бійки. Вони перекрили вхід і не пускали до клубу нікого. Ми дуже злякалися: розуміли, що на наші концерти приходить багато дітей, і, щоб уникнути травмонебезпечних ситуацій, ми з організаторами за лічені секунди вирішили скасувати шоу", - згадала співачка.

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Боячись, що подібне може повторитися, команда Лободи вирішила призупинити концертну діяльність в Україні.

"Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Відбувся інцидент, про який я зараз не хочу говорити, але на момент зриву концерту ми про це не знали. Ситуація прояснилася буквально кілька років тому. Після того випадку ми з командою вирішили призупинити концерти в Україні", - додала артистка.

У серпні цього року Лобода повернулася з гастролями в Україну.

"Бо я люблю цю країну. Тому що я переживаю за неї. Тому що тут моя сім'я. Тому що так нечесно...", - вимовила Світлана.