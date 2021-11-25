Немов з обкладинки: Бех у Португалії знялася в купальнику на кромці басейну
Четвер, 25 листопада 2021, 12:10
Легкоатлетка Марина Бех два тижні тренувалася у Португалії та ділилася з підписниками фотографіями звідти.
Але спортсменка не обмежувалася світлинами та відео тренувань, бо іноді дозволяла собі релакс біля басейну. А який же басейн без фото в купальнику.
"Я кайфую від цього. Немов з обкладинки журналу", - підписала своє зображення Марина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, Марині Бех, як і Наді Дорофєєвій, закидали збільшення губ, але спортсменка довела, що нічого з ними не робила.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії