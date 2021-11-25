Немов з обкладинки: Бех у Португалії знялася в купальнику на кромці басейну

Четвер, 25 листопада 2021, 12:10

Легкоатлетка Марина Бех два тижні тренувалася у Португалії та ділилася з підписниками фотографіями звідти.

Але спортсменка не обмежувалася світлинами та відео тренувань, бо іноді дозволяла собі релакс біля басейну. А який же басейн без фото в купальнику.

"Я кайфую від цього. Немов з обкладинки журналу", - підписала своє зображення Марина. 

 
Це фото Марині здалося "немов з обкладинки"
 
Бачили, яке у Марини тату на стегні?
 
До речі, нещодавно вийшов кліп гурту "Антитела", в якому знялася Бех 
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Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Нагадаємо, Марині Бех, як і Наді Дорофєєвій, закидали збільшення губ, але спортсменка довела, що нічого з ними не робила


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