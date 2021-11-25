Дорофєєва відповіла хейтерам щодо "пластики" губ та свого "альфонса"

Співачці Наді Дорофєєвій хейтери часто виписують гнівні повідомлення. Особливо прилітає зовнішності виконавиці та її стосункам з чоловіком, співаком Володимиром Дантесом.

В черговий раз Дорофєєва взялася прокоментувати хейтерські дорікання у сюжеті ЖВЛ.

"Я хочу офіційно сказати, я ніколи нічого не робила. І зуби в мене – не вініри", – твердо заявила співачка, відповідаючи на закид щодо "невдалої пластики губ".

Пухкенькі губи 31-річної Наді викликають сумніви у хейтерів фото instagram @nadyadorofeeva

Виконавиця також не оминула питання про свого коханого: "Їй самій нормально, що у Дантеса прізвисько "Надькін альфонс"?

"Я вперше, до речі, це почула", – зніяковіла Дорофєєва.

До слова, у липні подружжя святкувало шосту річницю шлюбу.

фото instagram @nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно Надя знялась топлес для Vogue й розповіла, як соромилась своїх грудей. А також відверто зізналась, яку частину свого тіла обожнює.





